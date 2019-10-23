أخبار مصر | ننشر الخطوات التي يجب اتباعها في حالة حدوث أي اعتداء على الطبيب أثناء ممارسة عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الخطوات التي يجب اتباعها في حالة حدوث أي اعتداء على الطبيب أثناء ممارسة عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعرض الأطباء لاعتداءات مستمرة من جانب أهالي المرضى، مما يتسبب فى كوارث عدة سواء فى تحطيم المستشفى أو إيذاء نفسية الطبيب، مما يدفعهم للتفكير الفعلي في الهجرة والعمل خارج البلاد.

ونقدم بوابة الخليج 365، عدة نصائح يفعلها الطبيب بعد الاعتداء عليه أثناء ممارسة عمله، والتي جاءت على النحو التالي:

1_ لا يترك الطبيب المستشفى ويذهب لقسم الشرطة تحت أي ظرف.

2_ يتصل الطبيب فورا بنقابته الفرعية أو برقم واتساب الشكاوى بالنقابة العامة 01095111247 ويقوم بإرسال رسالة على الواتساب.

3_ يتم عمل محضر إداري بالاعتداء على المستشفى موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى ويختم بختم النسر والطبيب ياخد نسخة منه.

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4_ المحضر الإداري يذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة، كما يذكر أسماء الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي اللذين تعرضوا للاعتداء كمعتدي عليهم وليس كمبلغ أو طرف في المشاجرة.

5_ يذكر أسماء وبيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان، ويوقعوا كشهود على المذكرة الإدارية .

تكون إدارة المستشفى أحيانا متعاونة، واحيانا غير متعاونة، لذلك على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب الواقع عليه الإعتداء حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.

6_ يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة اي ممثل لإدارة المستشفي (ده اجراء قانوني واتعمل كتير) وفى حالة تعنت قسم الشرطة او رفضه لعمل البلاغ باسم المستشفى، يقدم البلاغ مباشرة للنيابة.

وأخيرًا لا ينصح الذهاب للنيابة بدون محامي.