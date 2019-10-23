أخبار مصر | نائب مدينة نصر عن أزمة الأمطار: مهزلة.. وهناك استجواب لوزير التنمية المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب مدينة نصر عن أزمة الأمطار: مهزلة.. وهناك استجواب لوزير التنمية المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، بشأن ماحدث بالأمس في مدينة نصر، مؤكدًا أنها مهزلة بكل المقاييس، توضح عدم استعدادات الجهات التنفيذية لفصل الشتاء، مما أدى إلى حدوث هذه الكارثة.

وقال "الشهاوي" في تصريح لـ"الخليج 365"، إن مدينة نصر ليست من المناطق القديمة، حتى تتعرض لهذه المهزلة، متسائلًا: كيف يعقل أن تغرق منطقة بها بنية تحتيه في شبر ميه؟، لكن عدم الاستعداد هو السبب علشان كده مكنش المفروض نتفاجئ باللي حصل ده، إحنا بس بنسمع كلام هايل عن تشكيل غرف عمليات للمحافظات والأحياء، لكن لم مش بيطبق على أرض الواقع".

وأعلن نائب مدينة نصر، عن تقدمه باستجواب لوزير التنمية بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه الأمطار، وما تسببت فيه الأمطار من غرق الشوارع في بداية موسم الشتاء، بالرغم من التحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية، حتى يفصح عن خطته واستعداداته لفصل الشتاء خلال هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل علي شمال البلاد، حار علي جنوب البلاد نهارًا، مائل للبروده ليلًا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الغربية، والتي تتقدم تدريجيًا نحو محافظة القاهرة والوجه البحري وشرقا حتي سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي شمال السواحل الشمالية.

وعن حالة الأمواج على البحرين، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، بينما تتراوح حركة الأمواج على البحر الأحمر ما بين خفيفة إلى معتدل، ويصل ارتفاع الموج إلى 1،5 متر.

Advertisements

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 22 29

الأسكندرية: 21 27

نخل: 13 27

شرم الشيخ: 25 33

الغردقة: 23 33