أخبار مصر | الجمعة والسبت.. قوافل طبية مجانية إلى وادي أبوجعدة برأس سدر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة والسبت.. قوافل طبية مجانية إلى وادي أبوجعدة برأس سدر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار اهتمام وتعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والدكتور خالد أبوهاشم، وكيل الوزارة، بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة، تعلن مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن توجه قوافل طبية مجانية الي النقطة الطبية بمدخل أبوجعدة بمدينة رأس سدر يومي الجمعة والسبت ٢٥ و٢٦ أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة الوصول بالخدمات الطبية لأهالي وديان المحافظة والمناطق اﻷكثر إحتياجا.

تضم القافلة عدة تخصصات طبيه باطنه وأطفال وجراحه وجلديه وأسنان ومسالك بولية ونساء وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

واختتمت أعمال قافلة وديان مدينة أبوزنيمة بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي ٤٥٠ مريض وصرف العلاج اللازم لهم، حيث اختتمت أعمال قافلة وديان الرملة وسرابيط الخادم بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي ١٩٩ مريض، فيما اختتمت أعمال قافلتي وادي النصب ووادي البدع بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي ٢٥١ مريض.