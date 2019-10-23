شكرا لقرائتكم خبر عن «حصيلة يوم أمطار».. مصرع 10 وإصابة 22 وانهيار جزئى بالطريق الإقليمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ، بالتنسيق مع إدارات المرور فى مختلف المحافظات، استعدادًا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدأت أمس الأول وتستمر حتى الغد، حيث تسببت الأمطار فى مصرع 10 مواطنين، وإصابة 22 فى المحافظات.

وشددت الإدارة، برئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، على الخدمات بضرورة اليقظة الدائمة على الطرق السريعة والفرعية. وتم عمل تحويلات بالطريق الإقليمى، الذى شهد انهيارًا جزئيًا فى أرضيته جراء الأمطار الغزيرة، بالكيلو 30 للقادم من طريق الواحات باتجاه الفيوم، بعدما تجمعت كمية كبيرة من المياه فى مناطق منخفضة، تليها منطقة صعود، وهبطت أرضية الطريق، بطول 150 مترًا وبعرض 30 مترًا وبعمق 30 مترًا، ما أجبر خدمات المرور على تحويل الطريق فى الاتجاهين، كما تم تسيير الحركة المرورية المتكدسة فى القاهرة، بعدما شهدت موجة من الأمطار الغزيرة، وصلت إلى حد السيول فى مدينة نصر والعاشر من رمضان ومناطق متفرقة من الدلتا، تسببت فى إصابة معظم مناطق شرق القاهرة بالشلل المرورى التام.

ونتيجة شدة الأمطار، لقى شاب مصرعه، صعقًا بالكهرباء، فى المعادى بالقاهرة، حيث تلقى اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إخطارًا من ضباط قسم المعادى بمصرع «سيد. ف»، صعقًا بالتيار الكهربائى بسبب الأمطار.

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وفى الجيزة، تسببت الأمطار فى حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص بمنطقة الصف، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الصف المركزى، ووجّه اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بانتشار الخدمات المرورية بمختلف المحاور والميادين الرئيسية.

فى السياق نفسه، سجلت غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور حالة من الشلل المرورى بنفق الهرم، نتيجة تجمع مياه الأمطار، وتباطؤ حركة السير بشارع فيصل، تزامنًا مع توقيت الذروة المسائية، وكثافات متوسطة بشارعى محيى الدين أبوالعز وجامعة الدول العربية، كما أغلقت إدارة المرور نفق الثورة أمام حركة السيارات، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول الأمطار، ورصدت غرفة عمليات إدارة المرور تجمعات المياه داخل النفق، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من شارع الثورة وطريق السويس والمتجه إلى مصر الجديدة والكوربة، وتم إجراء تحويلة مرورية بالمكان للتوجه إلى مسطحات النفق، وسط تمركز رجال الخدمات المرورية، وتمركزت 5 سيارات لشفط مياه الأمطار داخل النفق، وتراقب إدارة المرور حركة المركبات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع المحاور لسرعة التوجه إلى مكان الإعاقة المرورية ورفع الكثافات وسبب الإعاقة. وفى الدقهلية، لقيت طالبة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية المعصرة بمركز بلقاس، أثناء تنظيف السطح وإزالة مياه الأمطار منه. وفى الشرقية، لقيت طفلة مصرعها، صعقًا بالكهرباء، أثناء سيرها بشوارع مدينة العاشر من رمضان، حسب مقطع فيديو وثّقه الأهالى لحظة انتشال جثتها الغارقة فى مياه الأمطار. وفى كفر الشيخ، لقى 3 مواطنين وحمار مصرعهم، صعقًا بالكهرباء، بسبب سوء الأحوال الجوية. وفى المنوفية، أُصيبت مُسِنّة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، فى انهيار منزل، بمركز الشهداء، بسبب الأمطار.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا انقلاب جرار استكشافى على خط عين شمس/ السويس.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بتطبيق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافى (دليل) على جميع الخطوط حرصًا من الهيئة على اكتشاف أى معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومى.

وأنه أثناء قيام الجرار ٣٤٥١ (الدليل) مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، وتقوم الهيئة حالياً بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.