شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي سوهاج» يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة ساقلتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة سوهاج، في اجتماعه برئاسة المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، الأربعاء، على اعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة ساقلتة، للقضاء على العشوائيات وتنسيق المدينة بشكل حضاري تمهيدا لرفع المخطط إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده بشكل النهائي.

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وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى باسم المحافظة، إن المجلس شدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراض واضعي اليد على أملاك الدولة، وتسهيل الإجراءات للجادين، وإحكام الرقابة على أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية في الشوادر والمعارض المقامة بأنحاء المحافظة.

أضاف «التونى» أن المجلس كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمنع حرق المخلفات الزراعية «البوص» لما يسببه من تلوث بيئي وتأثير سلبي على صحة المواطنين، وتكثيف المرور على الأراضي الزراعية وتوجيه المزارعين للإستفادة الإقتصادية من المخلفات، عن طريق توجيهها إلى مصنع إعادة تصنيع المخلفات الزراعية بالمنطقة الصناعية غرب طهطا.

ووجه المجلس لجنة حماية الطفل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة «التسول» وعمالة الأطفال واستغلالهم في تلك الأعمال، وإتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع أسرهم، وتقويم تلك الأسر، وتطبيق القانون على المخالفين.