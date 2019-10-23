شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الملحق الثقافي الليبي في جامعة المنصورة لبحث أحوال الطلاب الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الأربعاء، «إدريس الجازوى» نائب الملحق الثقافي للسفارة الليبية في مصر، لبحث أحوال الطلاب الليبيين الدارسين بالكليات المختلفة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين، ومجدى فريد الأمين المساعد للشؤون المالية، وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين

وناقش خلال اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بشئون الأحوال الدراسية للطلاب الليبيين كما تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بسداد المصروفات الدراسية.

وأكد الدكتور اشرف عبدالباسط على اهتمام الجامعة الدائم بالطلاب الوافدين عامة والطلاب الليبيين بشكل خاص في إطار عمق العلاقات وروابط الجوار بين مصر وليبيا وانطلاقا من ريادة الجامعة على المستوى الإقليمى.

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وأثنى المستشار إدريس الجازوى نائب الملحق الثقافى للسفارة الليبية بجمهورية مصر العربية على دور جامعة المنصورة المميز في دعم الطلاب الوافدين الليبيين في كافة النواحى وتذليل كافة معوقات اندماجهم في الجامعة وتحصيلهم الدراسى.

وشدد الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة على حرص كافة العاملين بالإدارة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب الوافدين عامة والليبيين خاصة في حدود الإمكانيات المتاحة وبما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق متصل ناقش الدكتور اشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا مع المستشار إدريس الجازوى زيادة التعاون بين الملحقية القافية وقطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات تسجيل الطلاب للدراسات العليا.

وعلى هامش اللقاء تم عقد لقاء مفتوح لنائب الملحق الثقافي للسفارة الليبية بجمهورية مصر العربية مع الطلاب الليبيين الوافدين بجامعة المنصورة بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم، بحضور كل من الدكتور أحمد المحمودي وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رزق مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العيان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.