شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الدلنجات يشرف على نزح مياه الأمطار بـ«الكُزلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نزل كامل علي غطاس، رئيس مدينة الدلنجات الجديد، إلى شوارع المدينة مرتديًا حذاء بلاستيكيًا برقبة «كزلك»، للإشراف على العمال أثناء العمل في نزح المياه والتعامل مع مياه الأمطار في الشوارع، وهو ما لاقى استحسان المواطنين من أهالى المدينة.

ويعتبر «غطاس» هو أحدث رئيس مدينة في محافظة البحيرة، بعد صدور قرار من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الأسبوع الماضى، بتكليفه برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، تنفيذًا لحكم قضائى بعودته لعمله كرئيس مدينة بعد عزله تعسفيًا في عهد المهندسة نادية عبده المحافظ السابق.

وقام «غطاس» بمتابعة خلال جولته مع العمال بمتابعة قيام سيارات الكسح بالقري والدفاع المدني بشفط تجمعات المياه من شوارع المدينة والقرى والتعامل مع مناطق تجمعات المياه والإشراف على عملية متابعة اعمدة الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.