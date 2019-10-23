شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافي الروسي العربي: بوتين قد ينهي الصراع العسكري في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي، بالقمة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث عن الشأن السوري، حيث ذكر أن بوتين قد ينهي على الصراع العسكري المفتوح في سوريا حاليا ويبدأ الحوار السياسي بين القوى المتصارعة في المنطقة.

وأضاف «شعيتو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الاتفاق الروسي التركي في سوريا ربنا يقلل من حدة الأزمة على الأرض، كما أن هذا الاتفاق والقمة التي تمت وضعت حد لمطامع تركيا في سوريا.

وأشار إلى أن روسيا تلعب دورًا كبيرًا في حل الكثير من النزاعات، ووضعت حدًا للتدخل التركي في سوريا.