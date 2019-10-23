شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المشاريع الروسية المصرية «واعدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، أن المشاريع الروسية المصرية واعدة.
وقال «نصار»، في تصريح خاص لـ«سبوتنيك» على هامش المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي «إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة السويس لم يتوقف وهو مستمر على قدم وساق ولكن التأخير في إطلاقه جاء بسبب بعض التفاصيل الدقيقة وبرأيي مايبدأ جيدا ينتهي بأفضل النتائج وأنا قادم من القطاع الخاص وأؤمن بالنتائج ونحن مع زملائنا الروس نسرع بإنهاء العقد وقريبا جدا ستسمعون أخبارا طيبة».
وأجاب نصار عن سؤالنا حول ما إذا كانت روسيا ستساهم ببناء صوامع الحبوب في مصر بقوله «إن القرار سيتخذ من قبل الجانب الروسي وهو الذي يختار الصناعات التي يريد الاستثمار فيها».
أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين البلدين رأى الوزير نصار أنه ما زال خجولا ويجب بذل جهود إضافية لزيادته والانتقال من التبادل التجاري إلى الشراكة الصناعية والاستراتيجية مع روسيا والاتجاه معا إلى الأسواق الإقليمية وتحديدا الأفريقية من البوابة المصرية.
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