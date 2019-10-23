شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: «مناشدة المواطنين بتفادي الخروج ستصبح جزء من حل أزمة الأمطار مستقبلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول أزمة تراكم الأمطار وتعطل الحركة المرورية أمس الثلاثاء، قائلا: «لم نكن نتمنى مشهد أمس».

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وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « وأردف «لو تساقطت نفس كمية الأمطار التي شهدناها على مدار اليوم، ما حدثت مشكلة أمس، كون بالوعات الصرف الصحي كانت ستمتصها»، لافتا إلى أن تم اللجوء إلى سيارات شفط الأمطار.

وتابع «نواجه مشكلة تاريخية وهي عدم وجود شبكات تصريف الأمطار التي تصل تكلفة إنشائها في محافظات القاهرة الكبري إلى ما بين 200 و300 مليار جنيه»، متسائلا «هل الأزمة التي تحدث يوم أو يومين سنويا أو كل عامين تستحق إنفاق هذا المبلغ الكبير؟ ولو كانت تستحق هل سيكون المواطنون سعداء حينما يتعطل المرور لإنشاء شبكات تصريف الأمطار؟».

وأردف «ناشدنا مواطني محافظات الدلتا بتفادي الخروج غير المبرر الجمعة المقبلة، كون هناك تحذيرات من أمطار غزيرة، منعا للتكدس المروري الذي قد يعيق الأجهزة التنفيذية من تصريف الأمطار»، معلقا «مناشدة المواطنين بتفادي الخروج غير المبرر حال وجود تحذيرات من الأرصاد قد يكون جزء من حل الأزمة مستقبلا».