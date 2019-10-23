شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تضرب المحافظات.. ووزير «التنمية المحلية»: نتخذ كافة التدابير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العديد من المحافظات، أمس، حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى أدّت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه فى الشوارع والميادين العامة، ما تسبب فى بطء حركة المارة ومرور السيارات على الطرق العامة والفرعية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية حالة الطقس غير المستقر، وكلف الوزير، اللواء محمود شعراوى، المحافظين برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار، تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ المحافظات التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرّات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التى قد تمثل تجمعًا لمياه الأمطار. وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ليلًا وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة حركة المارة والسيارات، فى أحياء الدقى والعجوزة والهرم والعمرانية وعلى محور 26 يوليو وميدان الرماية وطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوى، ونفق اللبينى، ووجّه بنشر فرق الانتشار السريع بسيارات الشفط، مشددًا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهة أى تجمعات مياه وإزالة أى بؤر على الفور. وتسبب هطول الأمطار المستمر بمدن وقرى كفرالشيخ، خاصة «مدينة دسوق»، فى غرق خيام المريدين والمترددين على المدينة للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وتحوّلت الشوارع لبحيرات من المياه، إذ قام عمال الوحدة المحلية بكسح المياه بمنطقة الميدان الإبراهيمى وشارع الغفران، حتى لا تؤثر على الاحتفالات الجارية.

Advertisements

ونجحت الإسكندرية فى استيعاب الأمطار الغزيرة التى هطلت على كل أنحاء المدينة لمدة تزيد على 5 ساعات متواصلة، صاحبها برق ورعد شديدان، إذ تواجدت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحى فى الشوارع طوال ساعات الليل، وتم فتح جميع الشنايش لتصريف المياه أولًا بأول، وشهدت معظم الأحياء تواجدا مكثفا من رؤساء الأحياء لمتابعة إزالة آثار الأمطار التى تجمعت فى بعض المناطق غرب المدينة، وتم التعامل معها فورًا.

وتكوّنت برك من المياه نتيجة تدافع الأمطار بسرعة فى مدن مطروح، وتعطّلت حركة السير، فيما تجمعت المياه فى منازل الكبارى والأنفاق فى القليوبية، على رأسها نفق «المنشية»، كما أغرقت محطة قطارات بنها، وأجرى المحافظ، الدكتورعلاء مرزوق، جولة تفقدية بالشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتى بنها وطوخ، وقال إنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة الشفط، وفرق الطوارئ لتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بينما أصدرت مديرية التربية والتعليم تعليمات مشددة لمديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بفصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول بالمدرسة حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلّا بعد جفاف الجدران والأرضيات. ودخلت المياه منازل مركزى «ميت غمر وأجا» فى الدقهلية، وأعلن المحافظ، الدكتور كمال شاروبيم، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هطول الأمطار على المراكز كافة، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة للتعامل مع أى طارئ يحدث خلال موسم الشتاء، ومنع الأضرار التى يمكن أن تنتج فى ظل الظروف الجوية المتقلبة. فيما وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة غرق شوارع القاهرة فى أول اختبار مع سقوط الأمطار.

وتقدم المستشار حسن بسيونى، عضو المجلس، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، انتقد فيه ما وصفه بـ«الغياب التام للمسؤولية»، بشأن تجمعات مياه الأمطار أمس الأول. وقال: «لم تكن هناك أى استعدادات للتعامل مع الأمطار رغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية من إمكانية سقوط أمطار!». وأضاف «بسيونى»، فى بيانه، أن تجمعات المياه تسببت فى شلل فى حركة السير بشوارع القاهرة فى أكثر من منطقة رغم أن فترة سقوط الأمطار لم تكن طويلة، مستنكرًا تصريحات المسؤولين بأنه يجرى التعامل مع الأزمة لمنع تكرارها، متسائلًا: «إلى متى ستعمل الحكومة بسياسة رد الفعل؟»