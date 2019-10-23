شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا: انقطاعات محدودة واستمرار العمل على مدار الساعة من داخل الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن هناك انقطاعات محدودة ببعض المحافظات التابعة للشركة وهى كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، موكدا أن معظم الانقطاعات لم تستغرق عدة دقائق وتم التدخل السريع لإعادة التيار الكهربائى.

وأضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع إدارات الشركة للتدخل السريع فى حالة حدوث أى اعطال فنية تنتج عن سوء الأحوال الجوية بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتا إلى أن جميع قيادات الشركة متواجدون بمكاتبهم حتى غد لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وأشار عسل، إلى أن فرق الصيانة بالشركة قامت بمراجعة كافة المهمات بالشوارع والتأكد من اغلقها للحفاظ على سلامة المواطنين.