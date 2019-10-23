شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشئون الإسلامية يصدر الجزء الـ26 من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، الجزء السادس والعشرين من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية “كتاب البيوع – القسم الرابع” والذي يضم مسائل هامة في كتاب البيوع.

وتتناول الموسوعة باب بركة صاع النبي (صلى الله عليه وسلم) ومده و باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض و باب بيع الغَرر وحَبَلِ الْحَبَلَةِ و باب بيع الملامسة والمنابذة وباب النهي للبائع أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإبِل والبقر والغنم وكل مُحَفَّلَةٍ و باب إِنْ شاء رد الْمُصَرَّاةَ وفى حَلْبَتِهَا صاعٌ من تمر و باب البيع والشراء مع النساء ، وباب إذا اشترط شروطًا فى البيع لا تحل وباب بيع الحاضر للبادي وما يتعلق به .

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جدير بالذكر أن الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة د. أحمد عمر هاشم ، وإعداد وتعليق د. مصطفى محمد أبو عمارة ، بمشاركة باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة.

وقررت الاوقاف فتح باب التقديم للعاملين بوزارة الأوقاف على درجة مالية دائمة من الحاصلين على شهادة العالية أو التخصص في علوم القراءات القرآنية الراغبين في العمل بالمدارس القرآنية التقديم.