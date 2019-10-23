شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: غدا يوم دراسى بجميع المدارس.. ولا صحة لما يتم تداوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة غدا الخميس الموافق 24/10/2019 بجميع مدارس القاهرة ويوم دراسي كامل.

ونفي مدير تعليم القاهرة ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعى باعتبار الغد أجازة ، حيث اهابت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور والجمهور عدم الانسياق و اتباع الشائعات وتحري الدقة في الاخبار والتأكد من الموقع الرسمي للمديرية.

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وكان رئيس الوزراء اصدر قرار أمس الثلاثاء باعتبار اليوم الأربعاء أجازة بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى، نظرا لتساقط الأمطار بغزارة فى عدة مناطق.