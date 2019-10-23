تعليم القاهرة: غدا يوم دراسى بجميع المدارس.. ولا صحة لما يتم تداوله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة غدا الخميس الموافق 24/10/2019 بجميع مدارس القاهرة ويوم دراسي كامل.
ونفي مدير تعليم القاهرة ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعى باعتبار الغد أجازة ، حيث اهابت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أولياء الأمور والجمهور عدم الانسياق و اتباع الشائعات وتحري الدقة في الاخبار والتأكد من الموقع الرسمي للمديرية.
وكان رئيس الوزراء اصدر قرار أمس الثلاثاء باعتبار اليوم الأربعاء أجازة بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى، نظرا لتساقط الأمطار بغزارة فى عدة مناطق.
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