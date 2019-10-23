شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تعطيل الدراسة فى جميع المدارس غدا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعطيل الدراسة غد الخميس، بجميع مراحل التعليم نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب .

وكانت الدراسة تعطلت اليوم الأربعاء، فى من مدارس إدارة بحر البقر التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

كما أعلنت اليوم المدارس الخاصة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، تأجيل الدراسة نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية، حفاظا على سلامة أطفال الحضانات.

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