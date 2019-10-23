شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا ترحب بمساعدة دول أخرى لانهاء الصراع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، أن أمريكا ترحب بمساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية التركية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، قال الرئيس الأمريكى،: " تركيا تقول إنها أوقفت القتال وسيصبح وقف إطلاق النار دائما.. وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية صامد".

وتابع، :" أمريكا ستحتفظ بعدد محدود من القوات في المنطقة التي يوجد بها النفط وستقرر ما ستفعله بالنفط في المستقبل.. بعض مقاتلي الدولة الإسلامية هربوا ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقا".

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واستطرد، :"يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم الدولة الإسلامية لأي أراض".

واضاف ترامب أن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا، ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية ردا على عمليتها العسكرية.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض "العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به"، وألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى "دائم".