شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى بإعفاء العامودى من منصب وزير النقل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بإعفاء وزير النقل نبيل العامودى من مهام منصبه. وقرر العاهل السعودى تعيين صالح بن ناصر الجاسر فى منصب وزير النقل الجديد. ويأتى القرار فى إطار تعديل وزارى شمل عدة حقائب وزارية فى المملكة العربية السعودية، أبرزها منصب وزير الخارجية.

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