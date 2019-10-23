شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: "فوجئنا بكمية الأمطار.. وليس لدينا شبكات تصريف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول أزمة تراكم الأمطار وتعطل الحركة المرورية أمس الثلاثاء، قائلا: "لم نكن نتمنى مشهد أمس".

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وكشف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أسباب تراكم الأمطار بالشوارع أمس قائلا: "القاهرة والمدن القديمة لا تحتوي على شبكات لتصريف مياه الأمطار، ربما لكون وقت إنشائها كان مناخ مصر جافاً"، مشيرا إلى أن شبكات تصريف الأمطار تُنشأ دائما فى الدول غزيرة الأمطار، وتختلف عن "بالوعات" الصرف الصحى.

وأوضح أن السيول التى تحدث أحيانا بمصر ترجع إلى التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد للأمطار عبر تطهير شبكات الصرف الصحي بعد تحذيرات هيئة الأرصاد، معلقًا: "فوجئنا بهطول كمية أمطار ضعف التى توقعتها الأرصاد، حيث سقطت الأمطار بكثافة 15 مليمتر، ووصلت الكمية إلى 650 ألف متر مكعب في 90 ثانية فقط".

وأردف: "لو تساقطت نفس كمية الأمطار على مدار اليوم، ما كنا شهدنا هذه المشكلة، كون بالوعات الصرف الصحى كانت ستمتصها"، لافتا إلى أنه تم اللجوء إلى سيارات شفط الأمطار.