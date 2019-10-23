شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع روسيا": دوريات عسكرية روسية فى مناطق قرب الحدود السورية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الشرطة العسكرية الروسية بدأت دوريات فى مناطق قرب الحدود السورية التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "دفاع روسيا": دوريات عسكرية روسية فى مناطق قرب الحدود السورية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.