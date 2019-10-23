شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «سوتشى» تؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الروسية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس يدعو نظيره الروسى لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. قمة «سوتشى» تؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الروسية.. السيسى وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر ومشروع الضبعة وتطوير منظومة النقل.. الرئيس فى منتدى أفريقيا روسيا: التعاون مع قارتنا يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة.





واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..ـ الرئيس يدعو نظيره الروسى لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. قمة «سوتشى» تؤكد استراتيجية العلاقات المصرية الروسية.. السيسى وبوتين يبحثان استئناف الرحلات الجوية الروسية لمصر ومشروع الضبعة وتطوير منظومة النقل.. الرئيس فى منتدى أفريقيا روسيا: التعاون مع قارتنا يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة.. السيسى يبحث مكافحة الإرهاب مع رئيس تشاد.. ويناقش مع سلفاكير التعاون بين البلدين

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