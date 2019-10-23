شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. السيسى يؤكد من سوتشى ضرورة تكثيف جهود الاتحاد الأفريقى لمنع النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد من سوتشى ضرورة تكثيف جهود الاتحاد الأفريقى لمنع النزاعات.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

البرلمان الأوروبى يرفض إقامة "منطقة آمنة" تركية فى سوريا ويمهد لعقوبات





ندد مشرعو الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بالهجوم التركي الذي يستهدف إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.

شاهد مدرب الأهلى يعاقب نفسه بـ مران ضغط فى التتش

تشهد تدريبات الأهلى الأخيرة حالة من الجدية والتركيز من جميع لاعبى الفريق لتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض أى محاولات للتهاون.

روسيا تعلن استعدادها للتوسط فى أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا

أعلن مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

مرور القليوبية: طريق "شبرا - بنها" مفتوح أمام السيارات ولا صحة لإغلاقه

نفت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، غلق الطريق الدائرى الإقليمى "بنها- شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط عند الكيلو 30 بسبب هبوط أرضى بسبب هطول الأمطار، مؤكدة أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات بالطريق.

فيديو.. تسريب صوتى لأردوغان يطلب فصل صحفية من العمل بعدما انتقدته

كشف تسريب بثته منصات معارضة تركية عن تورط رجب طيب أردوغان فى توجيه رئيس تحرير صحيفة موالية له لفصل صحفية من العمل بعدما انتقدته، حيث تضمن التسريب وقائع بالغة الإهانة من جانب الرئيس التركى لرئيس التحرير، وهو ماعتبره مراقبون يعكس نظرة متدنية للصحافة وانهيارا لحرية الرأى والتعبير فى تركيا.

ضبط 3 ورش سلاح بالجبل فى الصعيد على طريقة رفاعى الدسوقى.. صور

Advertisements

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطعة سلاح نارى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار والقائمين على إدارة ورش تصنيعها..

نيوزويك: الشرق الأوسط يشهد تحولا فى ميزان القوة مع دور أكبر لروسيا والصين

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن قرار الولايات المتحدة بالتخلى عن مواقعها فى شمال سوريا لم يكن ببساطة نتيجة قرار مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب، ولكن نتاج تحول منهجى أطول فى ميزان القوى عبر الشرق الأوسط، حيث تلعب كلا من روسيا والصين أدوارا رائدة فيه.

إعادة فتح نفق الثورة فى مصر الجديدة بعد شفط مياه الأمطار

أعادت أجهزة محافظة القاهرة، فتح نفق الثورة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد الانتهاء من شفط مياه الأمطار التى شهدتها مصر منذ أمس الثلاثاء.

السيسي يلتقى سلفا كير فى سوتشى.. ويؤكد مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لا سيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

الحكومة: موجة من الطقس السيئ بمحافظات شمال الدلتا الجمعة المقبل

حذر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، المواطنين في محافظات شمال الدلتا، من أنه طبقاً للتقارير الواردة من الجهات المعنية، فسوف تشهد محافظاتهم يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيىء.

السيسى يؤكد من سوتشى ضرورة تكثيف جهود الاتحاد الأفريقى لمنع النزاعات





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمدينة سوتشى مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

السيسى يلتقى رئيس تشاد فى سوتشى لبحث التعاون الأمنى والاستخباراتى ضد الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ديلى ميل: أول دواء للزهايمر جاهز للظهور فى السوق خلال سنتين





أول علاج لإبطاء مرض الزهايمر يمكن أن يكون متاحًا للملايين قريبًا، وقد تم الإعلان عنه الليلة الماضية.