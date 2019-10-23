شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني في جميع الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

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وقال المحافظ، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، أنه تم وصول 745 ماكينة تحصيل إلكتروني، وتجربة 673 منها، وتدريب العاملين عليها.

وأضاف: «تم تفعيل 300 ماكينة على مستوى المحافظة»، لافتا إلى وجود دعم من الشركة المنفذة بالتعاون مع المديرية المالية وبالتنسيق مع جامعة سوهاج والمحافظة لاستكمال التدريب اللازم وتشغيل المنظومة بنسبة 100% خلال الأيام المقبلة.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 450 مترا مربعا بقرية كوم إشقاو بمركز طما لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي لخدمة القرية والقرى المجاورة، كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمدينة طما بالإيجار الاسمي لإقامة فرع لبنك ناصر كونه هيئة عامة تخدم المواطنين.