شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى أكسفورد الدولي الثاني في شرم الشيخ الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق ملتقى أكسفورد الدولى الثانى في مدينة شرم الشيخ، الخميس، تحت شعار «الاستثمار في مصر روية عربية مشتركة 2030»، بمشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، برعاية اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها: الاستثمار السياحي وأهميته في الاقتصادي القومي، والاستثمار العقاري كأفضل الاستثمارات عالميا، وعرض حلول لبعض المشكلات التي تعوق المستثمرين.

وقالت إنجي صلاح، المدير التنفيذي للمؤتمر، إنه يستهدف كافة الجهات والفئات ذات العلاقة بالاستثمار السياحي والعقاري والجهات المانحة والداعمة للاستثمار والسياحة والبنية العقارية والاستشاريين القانونيين والحقوقيين المهتمين بمجالات الاستثمار المختلفة.