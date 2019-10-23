شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبًا للحوادث.. شجر مضيء في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت المهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس مدينة قها، عن قيام مسؤولي قسم الصيانة بالمجلس بإنشاء شجرة مضيئة وإضاءتها بالليد وتركيبها على مطلع كوبري (2،1) بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، لتحديد الطريق والمداخل لتسهيل سير المركبات، وذلك لحين تركيب علامات فسفورية وإرشادية بمعرفة هيئة الطرق والكباري، تفادياً لوقوع أي حوادث أو تصادم للسيارات على الطريق الزراعي. شجر مضئ بقها

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