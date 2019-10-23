اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو بوتين لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية. السيسي يدعو بوتين لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية الإسكان:مهلة 4أشهر لسداد متأخرات أراضى الحزام الأخضر كاملة والإعفاء من الغرامة البرلمان الأوروبى يرفض إقامة "منطقة آمنة" تركية فى سوريا ويمهد لعقوبات ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 676 جنيها للجرام Advertisements مرور القليوبية: طريق "شبرا - بنها" مفتوح أمام السيارات ولا صحة لإغلاقه روسيا تعلن استعدادها للتوسط فى أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا ترامب: أنفقنا 8 تريليون دولار على الحروب فى الشرق الأوسط طقس الغد.. انخفاض الحرارة درجتين وسقوط أمطار.. والعظمى بالعاصمة 25 درجة محمد صلاح يهدد وصافة ايتو فى دوري الابطال مروان محسن يعلن جاهزيته بعد وصول القناع الخاص

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