شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلي يكلف جانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤفيلين ريبلين، رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس، رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو.

جاء ذلك التكليف بتشكيل الحكومة فى أعقاب انسحاب نتنياهو من تشكيل الحكومة، وقد تنازل نتنياهو عن طلب التمديد لمدة 14 يوما إضافيا التي يجيزها له القانون ، وكما يبدو بعد أن رأى الباب مسدودا أمام احتمال انضمام كتلة "أزرق أبيض" إلى حكومته؛ في حين أن المفاوضات مع كتلة "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" بزعامة أفيجدور ليبرمان اقتصرت على جلسة قصيرة واحدة بين نتنياهو وليبرمان، لم يتمخض عنها شيء.

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ومن المقرر أن يحاول رئيس تحالف "أزرق أبيض" (بينى جانتس) تشكيل الحكومة خلال 28 يوما ، بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كتاب التكليف للرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة جديدة قبل 48 ساعة من انتهاء المدة القانونية.

وهذه هى المرة الأولى التى يعيد فيها زعيم حزب الليكود نتنياهو كتاب التكليف، ولكنها المرة الثانية التى يفشل فيها في تشكيل الحكومة؛ إذ كانت الأولى بعد انتخابات ابريل الماضي، إلا أن نتنياهو سارع حينها إلى مبادرة حل الكنيست بعد 50 يوما من تلك الانتخابات، دون أن يعيد كتاب التكليف.

وهذه المرة الثالثة التى يتم فيها إعادة تكليف بتشكيل حكومة منذ العام 1949، وكانت الأولى لشيمون بيرس عام 1984، والثانية لتسيبى ليفنى فى خريف عام 2008.