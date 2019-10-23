شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أفراد يرفعون أعلام حزب الله يهاجمون متظاهرين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، نقلا عن ناشطين أن أفراد يرفعون أعلام حزب الله يهاجمون متظاهرين بالسلاح الأبيض في النبطية جنوب لبنان.

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