شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى التركى: أردوغان يرفع راتبه بالميزانية الجديدة لـ975 ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أوزجور أوزال رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رفع راتبه فى الميزانية الجديدة من 894 ألف ليرة إلى 975 ألف ليرة تركية.

وأكد رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات له، إن زيادة راتب أردوغان أكبر بكثير من زيادة رواتب الموظفين، العمال وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى معاناة المواطنين من البطالة وانخفاض الرواتب مقارنة برواتب المسؤولين فى نظام أردوغان.

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يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تقاضى عام 2018 راتب 708 ألف ليرة، عام 2019 ما يقرب من 894 ألف ليرة ومع الزيادة الجديدة لعام 2020 سوف يكون راتب أردوغان 975 ألف ليرة.