متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لحل مشكلتك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات التى يجب على المشترك اتابعها لتقديم شكوته بالجهاز، وهى كالاتى: 1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها. 2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء . 3. على أن يقوم الشاكى: • باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة. يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتى: Advertisements 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

[email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩. 6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).

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