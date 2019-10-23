شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 77 ألف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على كمية 77500 طن زيت طعام خام ، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت منهم 5 آلاف طن زيت عباد خام إنتاج محلي و50 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي و22500 طن زيت عباد خام مستورد

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تصل الكميات المتعاقد عليها خلال الايام المقبلة ، ويتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

Advertisements

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر اكتوبر الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.