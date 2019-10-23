شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز تسجيل المحاضرات بدون إذن المحاضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ورد من بينها سؤال نصه: "ما حكم تسجيل المحاضرات للاستعانة بها فيما بعد؟".
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "المحاضرات من حقوق الملكية الفكرية ولا يجوز تسجيلها بدون إذن صاحبها".
وتابع شلبى: "إذا أذن المحاضر بتسجيل محاضرته فلا مانع من ذلك أما إذا لم يأذن فهذا لا يجوز".
وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز تسجيل المحاضرات بدون إذن المحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.