شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: انتهاء توصيات "مصر تستطيع بالاستثمار" وكتابة تقرير لرفع للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار شهد حضورًا مكثفًا من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمرًا متخصصين فى قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقارى، والصحى، والتعليمى، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظى بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوهت الوزيرة، أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة فى مسار التنمية الشاملة التى تقوم بها مصر فى الوقت الراهن.

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وقالت الوزيرة، إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعقد المؤتمر سنويًا، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزير الداخلية، للجهود التى بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.