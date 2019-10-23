قرار جمهوري بإنشاء كلية طب بشري في جامعة الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرارا جمهوريا بإنشاء كلية للطب البشري في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. ونص القرار على يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه سبتمبر 2022 مرتبطا بإنشاء المستشفى الجامعي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على الإنشاءات وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء الكلية.

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