"التضامن" تكشف عدد مُتعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن اللجنة أجرت الكشف على 580 سائقًا في أول 3 أسابيع من الفصل الدراسي الحالي في محافظات: القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا، وتبيّن تعاطي 11 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 9 حالات حشيش و1 ترامادول و1 أفيون بنسبة تعاطي 2.1%، كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة في نفس المحافظات على 1302 من العاملين والسائقين في الإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "والي" أن اللجنة ستقوم بالعديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

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على جانب آخر، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي.

وقالت الوزارة إنه تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12%، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الماضي وانخفضت حاليا إلى 2.1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.