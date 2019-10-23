بالشروط.. تفاصيل قبول دفعات جديدة من خريجي الجامعات بالكليات الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة المنضمين إليها، تم الإعلان عن قبول دفعات جديدة من خريجي الجامعات الحكومية للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

الكلية الحربية

وقال اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إن فترة سحب الملفات للدفعات الجديدة بدأت اعتبارًا من يوم السبت 19/10/2019 على أن تكون مدة الدراسة عامان.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أن التخصصات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية (تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة - لغات "إنجليزى، عبري، روسي، فرنسي، سواحيلي" - علوم من جميع التخصصات - حاسبات وتكنولوجيا المعلومات - ألسن من جميع التخصصات - لغات وترجمة من جميع التخصصات - اقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام والصحافة - الآداب تخصص إعلام وعلم نفس)، على أن يكون التقدير (جيد فأعلى)، ولا يزيد السن في 1/10/2019 عن 24 سنة.

ويشترط أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الجامعي في عامي (2018 - 2019) فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين.

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الكلية البحرية

بالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية (الحاسبات - كهرباء قوى - الاتصالات/الإلكترونيات - ميكاترونيك - بحرية "بناء سفن" - تخصصات الهندسة التطبيقية تقنية النانو)، على أن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير (مقبول فأعلى).

ولا تقبل الكلية البحرية خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يُقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية (علوم فلك - علوم أرصاد جوية - علوم فضاء - علوم فيزياء - علوم رياضيات - علوم حاسبات - علوم كيمياء - علوم بحار)، على أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل بتقدير (جيد فأعلى)، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يُقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات)، على أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير (جيد فأعلى)، كما يُقبل خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير (جيد فأعلى).

ويشترط ألا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن 24 سنة لخريجي (العلوم - التربية - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات)، وعن 25 سنة لخريجي كليات الهندسة، على أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل في العام (2018 - 2019)، فقط ، ومدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادى .