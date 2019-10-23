أخبار مصر | إعلام البرلمان: BBC لديها سجل حافل من الأكاذيب ضد الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلام البرلمان: BBC لديها سجل حافل من الأكاذيب ضد الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، النهج الذي تسير عليه قناة الـBBC خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استضافتها للمقاول الهارب محمد علي، مؤكدًا أن القناة أصبح لديها سجل حافل من الأكاذيب ضد الشعب المصري، لا يتفق مع مهنيتها أو مكانتها السابقة.

وقال "مصطفى" في تصريح لـ"الخليج 365" إن قناة الـBBC انحدرت لقنوات الإخوان والجزيرة، وأصبحت تقوم بنشر الأخبار الكاذبة والعمل على تضليل الشعوب، مشيرًا إلى أنها ليست القناة الرئيسية أو المفضلة لدى الشعب المصري، لأن هناك الملايين لا يشاهدونها أو يتابعونها، فهي قناة مجهولة بالنسبة للمواطن المصري.

وأوصت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حينها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة "BBC" والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لاتهامها بسب المصريين.

وهذه لم تكن أولي السقطات الإعلامية لـ "بي بي سي"، ففي 24 فبراير 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه على التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، يفند أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.

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وكشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوى عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام والتي يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها.

وطالبت في عام 2017، الهيئة العامة للاستعلامات بمقاطعة الـ"بي بي سي"، عقب هذا التقرير الذي يعد سقطة إعلامية، حيث أكدت في بيان أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه.

وفي أكتوبر 2017، وجّه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خطابا لمؤسسة "بي بي سي"، بشأن تغطيتها لحادث "اشتباكات الواحات"، وتم تسليمهما لمديري مكتبيهما في القاهرة.

وتضمن الخطاب نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، وتنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين.