أخبار مصر | بعد استضافها للهارب محمد علي.. برلماني: الـBBC أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استضافها للهارب محمد علي.. برلماني: الـBBC أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، النهج الذي تسير عليه قناة الـBBC خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استضافتها للمقاول الهارب محمد علي، يوضح أنها أصبحت لا تلتزم بالمعايز المهنية ودعمها لأعداء مصر من خلال مناصتها الإعلامية.



وقال "أبو غريب" في تصريح لـ"الخليج 365" إن الـBBC أصبحت تحتضن الجماعات الإرهابية، وتنشر لهم أخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة، حتى أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان والجزيرة، مما يجعلها منصه إعلامية تابعة لجهات معادية لمصر، وليست محايدة.