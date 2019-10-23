أخبار مصر | بعد استضافها للهارب محمد علي.. برلماني: الـBBC أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استضافها للهارب محمد علي.. برلماني: الـBBC أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "أبو غريب" في تصريح لـ"الخليج 365" إن الـBBC أصبحت تحتضن الجماعات الإرهابية، وتنشر لهم أخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة، حتى أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان والجزيرة، مما يجعلها منصه إعلامية تابعة لجهات معادية لمصر، وليست محايدة.
وأكد "عضو مجلس النواب" أنها ليست السقطة الأولى لقناة الـBBC، مثل سقطة السيدة المصرية التي قالت أن ابنتها زبيدة مختفية قسريا وتعرضت للتعذيب، وهذا ما نفته زبيدة بعد ظهورها، وغيرها من السقطات الغير المهنية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يرفض هذه التصرفات جملًا وتفصيلًا، خاصة وأن الشعب المصري لدية وعي لما تبثه هذه القنوات من سموم وكيفية التعامل مع هذه المؤامرات.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.