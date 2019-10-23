أخبار مصر | التضامن: دور التربية بالجيزة تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض فنية وموسيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: دور التربية بالجيزة تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض فنية وموسيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مؤسسة دور التربية بالجيزة، احتفالية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تضمنت فقرات الحفل السلام الجمهوري وعرض بروجيتكور عن أنشطة الدار وعرض فيلم تسجيلي يوضح بطولات وانتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في حفل بهيج وتماشيا مع خطة وزارة التضامن الاجتماعي لغرس ثقافة الانتماء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقدم الأبناء عرض مسرحي بعنوان "أيهما أفضل كمعلم" وعرض مسرحي عن المرأة الريفية وعرض فنون شعبية "حلاوة شمسنا" وأوبريت غنائي بمصاحبة الآلات الموسيقية "شايلين في ايدينا سلاحط" وعرض فني عن فضل المعلم والقاء قصيدة للمعلم للشاعر احمد شوقي.

وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير علي الابناء والشركاء، حضر الاحتفالية برنامج أطفال بلامأوي وإدارة الدفاع الإجتماعي.

وفي نفس الإطار أقيم علي هامش الاحتفالية معرض لمنتجات خاصة بفتيات دار الملاحظة وأبناء الدار.

يذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من أجل الحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال، بالأضافة لتطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت آمنة تقدم الخدمات للاطفال.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_

أولا - الحماية

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.

ثانيا - الرعاية:

1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

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2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل

كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة

برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.

3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين

4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية

5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية

6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات

ثالثا - التنمية:

1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.

توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.

3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.

5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.