أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يشارك في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يشارك في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة المساعد لفرع أسيوط، ولفيف من عمداء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالمشاركة في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته الغامرة بمشاركته أبنائه في هذا النشاط الرياضي، معلنا أن هذا اليوم رد عملي يؤكد أن جامعة الأزهر تهتم بالرياضة كما تهتم بسائر العلوم الأخرى، انطلاقا من أن العقل السليم في الجسم.