أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يشارك في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يشارك في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والمحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة المساعد لفرع أسيوط، ولفيف من عمداء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالمشاركة في اللقاء القمي الثاني لكرة القدم لطلاب أسيوط.
وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته الغامرة بمشاركته أبنائه في هذا النشاط الرياضي، معلنا أن هذا اليوم رد عملي يؤكد أن جامعة الأزهر تهتم بالرياضة كما تهتم بسائر العلوم الأخرى، انطلاقا من أن العقل السليم في الجسم.
ووجه رئيس الجامعة في كلمته لأبنائه عدة رسائل، منها الحرص على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة، كما حذرهم من الانسياق وراء الشائعات التى يتم بثها بين الحين والآخر على منصات التدمير الاجتماعي.
وأكد اعتزازه وافتخاره بكافة أبناء جامعة الأزهر من الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنهم نماذج مستنيرة ترفع راية الوسطية والاعتدال في جميع دول العالم، لافتا أن هذه الراية مستمدة من المنهج الأزهري المستمد من ديننا الإسلامي الحنيف، الذي تربى عليه علماء الأزهر الشريف على مر العصور، مؤكدا أنه منهج راسخ وثابت لم ولن يتغير على مر التاريخ.