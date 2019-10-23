أخبار مصر | متحدث البرلمان: قمة "سوتشي" سترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: قمة "سوتشي" سترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، قمة منتجع سوتشي الروسي بالتاريخية، وأنها سترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

وأشاد صلاح بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي في ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية، معربا عن أمله في أن القمة ستضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا والدول الأفريقية في إطار مبدأ المصالح المشتركة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حرص على إعطاء أولوية لقضايا القارة السمراء، خلال هذه القمة، بتأكيده أن الدول الأفريقية تتطلع إلى مساهمة روسيا في دعم جهود التنمية في أفريقيا والمساهمة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خصوصًا مشروعات توليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق وإشادته بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في أكتوبر عام 2018.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه يتطلع إلى مزيد من الارتقاء بها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى إشادته بالشراكة والتعاون مع روسيا في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات في مصر، وتأكيده بأن الدولة المصرية مهتمة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس والانتهاء من صياغة عقد التشغيل، وتذليل أي عقبات أي شركات روسية.

وأشاد حسب الله بتأكيد السيسي خلال القمة المصرية الروسية في سوتشي بأن مصر تعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالي 1300 عربة في مطلع ديسمبر المقبل، مؤكدا أهمية التعاون بين مصر وروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية، والانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بالمشروع بما يسمح بالبدء في عملية التنفيذ، وأن يجرى الانتهاء منه وفقا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية.