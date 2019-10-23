مصر | "ترك الدراسة للإنفاق على والديه".. استدعاء أسرة الشاب المنتحر بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترك الدراسة للإنفاق على والديه".. استدعاء أسرة الشاب المنتحر بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة حوادث حلوان الكلية، أهلية الشاب المنتحر شنقا داخل غرفته في منطقة المعصرة، للاستماع إلى أقوالهم في الحادث، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بوفاة شاب مشنوقا داخل غرفته، وعلى الفور انتقل العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة وبرفقته المقدم محمد مجدي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "محمد.ش" 19 سنة وعليه آثار خنق حول رقبته وملقاة على الفراش ويرتدي كامل ملابسه، وتبين من التحريات أن الشاب كان مصابا باكتئاب حاد في الفترة الأخيرة وأنه ترك الدراسة للبحث عن عمل لمساعدة والديه والإنفاق عليهما، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.