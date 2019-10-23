مصر | "الأمطار".. تكتب شهادة وفاة طفلة وشاب صعقا بالكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمطار".. تكتب شهادة وفاة طفلة وشاب صعقا بالكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت موجة من الأمطار والسيول أمس، محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يتوقع المواطنون أنها تصل لدرجة السيول ونزول الثلج، وكانت المفاجأة أنها أودت بحياة طفلة وشاب عامل نتيجة لصعق كهربائي بسبب كثرة تساقط الأمطار، حتى بدت علامات الحزن لقدوم فصل الشتاء بعد أن كانوا يتمنون قدومه لحبهم لذلك الفصل.

الطفلة مروة

في البداية، تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة "مروة صادق عبدالمجيد" 9 سنوات، مُقيمة بالحي 14 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان؛ بسبب صعق كهربائي تعرضت له بسبب مياه الأمطار.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الطفلة نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها، حيث تبين حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي تشهدها المدينة في الطقس وسقوط أمطار وسيول.

وعلى الفور، انتشل عدد من أهالي الحي 14، بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، بمعاونة الأجهزة التنفيذية، وبواسطة "لودر" جثة الطفلة؛ بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها لصعق كهربائي نتيجة ملامستها عمود إنارة أسفل مياه الأمطار بالحي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

وشيع المئات من أهالي المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الطفلة "مروة صادق عبدالحميد"، والتي فارقت الحياة متأثرة بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامسة عمود إنارة أسفل مياه الأمطار بالحي 14 بالمدينة.

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عامل المعادي

لم تتوقف الأمطار عند ذلك الحد، ولكن أودت بحياة عامل نتيجة لملامسته لأحد الأعمدة الحديدية المتصلة بالكهرباء.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة إخطارا من العميد مأمور قسم المعادي، مفاده مصرع شاب يدعى "سيد. ف"، عامل مقيم بكوتسيكا، بسبب مياه الأمطار وملامسته أحد الأعمدة الحديدية، متصل بسلك كهرباء بالشارع بسبب مياه الأمطار، وتم استدعاء الاسعاف ونقل الجثة للمستشفى العام.



وصرحت نيابة المعادة الجزئية، اليوم بدفن جثة العامل إثر مصرعه صعقا بالكهرباء خلال تخطي مياه الأمطار فى منطقة كوتسيكا بالمعادي.