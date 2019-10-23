مصر | لمروره بـ"اكتئاب".. انتحار شاب شنقا داخل غرفته في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمروره بـ"اكتئاب".. انتحار شاب شنقا داخل غرفته في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر شاب شنقا داخل غرفته، وبالتحري تبين إصابته باكتئاب في الفترة الأخيرة.

وتلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شاب مشنوقًا داخل غرفته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن الشاب المتوفى ترك دراسته من أجل مساعدة والديه في الإنفاق على أسرته، وقبل الحادث بأيام كان دائم الجلوس داخل غرفته باستمرار، وفوجىء به شقيقه يوم الحادث منتحرا داخل غرفته.

وبالفحص تبين وجود جثة شاب، "محمد.ش"، 19 سنة، وعليه آثار خنق حول رقبته وملقاة على الفراش، ويرتدي كامل ملابسه، وجار سؤال الأهلية وشهود العيان للتأكد من وجود من عدم شبه جنائية حول الحادث، وتولت النيابة التحقيق.