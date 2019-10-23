مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار في البشر بعابدين لـ17 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار في البشر بعابدين لـ17 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجلت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بالاتجار في البشر بمنطقة عابدين لجلسة 17 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدي، محمد جمال، محمود جمال، شادي عصام"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.