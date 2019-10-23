مصر | إصابة 9 في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 9 في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق المنصورة ـ ميت غمر" إصابة 9 أشخاص في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص وملاكي" أمام قرية سلكا نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة وجري نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتهم بكسور وكدمات وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج.

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وقال مصدر أن المصابين هم:" أحمد رزق على، 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمود السعيد عمر 43 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ووائل محمود السيد، 43 سنة، مصاب بجرح بالرأس، وحمدي محمد علي صلاح، 60 سنة، مصاب بجرح بالوجه

كما أصيب عبد الفتاح مصطفى، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد سعد إسماعيل، 55 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأسامة عصام عبد النبي، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري

وأصيب على البيومي محمد، 45 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وبكير حواس محمد، 45 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمون ببلقاس، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة. وتحرير محضر بالواقعة، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام السيارات.