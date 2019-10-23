مصر | "مياه أمطار وسلك عريان".. دفن جثة عامل توفى صعقا بالكهرباء بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مياه أمطار وسلك عريان".. دفن جثة عامل توفى صعقا بالكهرباء بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المعادي الجزئية، بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال تخطي مياه الأمطار في منطقة كوتسيكا بالمعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة إخطارًا من العميد مأمور قسم المعادي، مفاده مصرع شاب يدعى "سيد. ف"، عامل مقيم بكوتسيكا، بسبب مياه الأمطار وملامسته أحد الأعمدة الحديدية، متصل بسلك كهرباء بالشارع بسبب مياه الأمطار، وتم استدعاء الاسعاف ونقل الجثة للمستشفى العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.