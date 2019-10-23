مصر | بداخلها 478 ألف جنيه.. حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حقيبة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداخلها 478 ألف جنيه.. حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حقيبة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهم حقيبة بداخلها 478 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا يفيد بواقعة سرقة أمام أحد البنوك، وبالانتقال والفحص أفاد "أمير. م "، 39 سنة، مساعد مدير محل للحلويات والمخبوزات، بأنه قام باستلام مبلغ 478 ألف جنيه داخل حقيبة من الفرع عمله، لإيداعها بحساب المحل بفرع البنك محل البلاغ.

وعقب وصوله أمام مدخل البنك المشار إليه فوجئ بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة بخارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " بقيادة شخص آخر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

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وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، والاستعانة تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "رمضان.ح.ي"، 23 سنة، عامل سابق بذات المحل عمل المجني عليه، و"عاطف.ع"، 21 سنة، عاطل ومقيم شارع الورشة عزبة الهجانة ـ دائرة القسم، و"محمود. ع "، 19 سنة، عاطل، وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمحل عمل المجني عليه، وعلمه بطبيعة عمل الأخير وقيامه بتوريد المبالغ المالية قيمة إيراد المحل فقام بالاتفاق مع الثاني والثالث لسرقة النقود اثناء قيام المجني عليه بتوريدها في البنك.

وتم بإرشادهم على مكان المبلغ المالى المستولى عليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

