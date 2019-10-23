مصر | اختلس بضائع بـ141 ألف جنيه.. حبس مدير مجمع استهلاكي بحي الأسمرات

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "ع. س"، 29 سنة، المدير المسئول بمجمع استهلاكي بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالاستيلاء على المال العام أثناء عمله كأمين العهدة بشركة للمجمعات الاستهلاكية، وذلك من خلال اختلاس كمية من البضائع عهدته بقصد إعادة طرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإعداد الاكمنة اللازمة وإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الشركة أسفرت عن قيام المتهم باختلاس بضائع خلال الفترة من 30/12/2018م حتى 15/7/2019م تقدر قيمتها بـ141 ألف جنيه، وتمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء تواجده بمقر الشركة الكائن ميدان الأوبرا، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.