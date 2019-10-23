مصر | تأجيل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ28 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ28 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.

والمتهمون هم كل من: خالد صقر وأسامة دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد أبو بكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

