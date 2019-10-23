مصر | "غير مرخصة".. حبس 15 متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مرخصة".. حبس 15 متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 15 متهمًا لحيازتهم لأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 15 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، خلال حملة أمنية واصلتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين، 4 طبنجات، و11 فرد خرطوش، و14 طلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

